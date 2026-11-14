Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Man who snatched female lawyer purse arrested in encounter in Firozabad

यूपी: महिला अधिवक्ता से पर्स लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली; दो गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sat, 14 Nov 2026 11:20 PM IST
सार

महिला अधिवक्ता से पर्स लूटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। 

विज्ञापन
Man who snatched female lawyer purse arrested in encounter in Firozabad
पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा पर्स लूट का आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में सात नवंबर को महिला अधिवक्ता शीबा खान से हुई बैग लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रसूलपुर पुलिस ने एक आरोपी को शनिवार रात को मुठभेड़ मे दाहिने पैर में गोली लगने पर और दूसरे को सुरक्षित गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट का माल भी बरामद हुआ है।
विज्ञापन


एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बसई मोहम्मदपुर और रसूलपुर में इस गैंग ने वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने मोती नगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान मोहित निवासी नगला पचिया, हिमायूंपुर को गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में पुलिस को जानकारी लगी थी तो इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की टीम ने घेराबंदी की थी। इस पर पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 
विज्ञापन


 
Trending Videos

इससे पहले पुलिस ने इस घटना के एक अन्य आरोपी विकास वर्मा निवासी सुहागनगर को बरकतपुर रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मोहित के कब्जे से बसई मोहम्मदपुर और रसूलपुर क्षेत्र में की गई लूट की घटनाओं से संबंधित कुल 6600 रुपये, एक अवैध तमंचा, तीन खोखा कारतूस और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं, विकास की निशानदेही पर 6,500 रुपये नकद (रसूलपुर मामले से 1,500 और बसई मोहम्मदपुर मामले से 5,000 रुपये), पीड़िता अधिवक्ता का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, दो छोटे हैंड पर्स, तीन तस्वीरें और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

यह है मामला
7 नवंबर को महिला अधिवक्ता शीबा खान अपने साथियों के साथ ऑटो से दबरई न्यायालय जाते समय रसूलपुर क्षेत्र में लूट का शिकार बनी थीं, जहां विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचा दिखाया था। वहीं, 8 नवंबर को थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर रोड पर संजय कुमार के परिवार के साथ ऑटो में पर्स झपटने की घटना को अंजाम दिया गया था।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed