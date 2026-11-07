Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Eight-year-old boy dies from electric shock while installing decorative lights

Firozabad News: झालर लगाते समय करंट लगने से आठ वर्षीय बालक की मौत

Sat, 07 Nov 2026 05:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 07 Nov 2026 05:41 PM IST
विज्ञापन
Eight-year-old boy dies from electric shock while installing decorative lights
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
दिवाली की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, झोपड़ी को सजा रहा था कान्हा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

जसराना (फिरोजाबाद)। दिवाली की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। कस्बा पाढ़म में शनिवार सुबह गाड़ी और झोपड़ी को बिजली की झालरों से सजा रहे आठ वर्षीय बालक की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का पोस्टमार्टम कराए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया।
घुमंतू जाति से ताल्लुक रखने वाले धर्मपाल अपने परिवार के साथ कस्बा पाढ़म में गाड़ी के पास झोपड़ी बनाकर रहते हैं। शनिवार सुबह उनका आठ वर्षीय पुत्र कान्हा दिवाली के अवसर पर अपनी गाड़ी और झोपड़ी को सजाने के लिए बिजली की झालर लगा रहा था। इसी दौरान अचानक वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से बालक बेसुध होकर गिर पड़ा।
विज्ञापन


बालक को जमीन पर गिरा देख परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पर्व की तैयारी कर रहा परिवार पलभर में गहरे दुख में डूब गया। परिजनों ने गमगीन माहौल में बालक का अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed