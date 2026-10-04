Firozabad News: लॉकर चोरी का खुलासा, नकदी के साथ बदमाश गिरफ्तार

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पीड़ित की तहरीर पर थाना लाइनपार में मुकदमा दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यू श्यामनगर निवासी आरोपी विजय कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से चोरी के 25,460 रुपये, 28 विजिटिंग कार्ड और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर बाकी रकम और लॉकर की बरामदगी के प्रयास में जुटी है तथा उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

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फिरोजाबाद। लाइनपार क्षेत्र में चंद्रवार गेट निवासी श्याम गुप्ता की कपड़े की दुकान से दिनदहाड़े लोहे का लॉकर चोरी होने की घटना का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। थानाध्यक्ष रमित कुमार आर्य ने बताया कि 1 अक्तूबर की सुबह करीब 8:25 से 9:25 बजे के बीच चोर दुकान से 70 हजार रुपये नकद, हिसाब-किताब और जरूरी बिलों से भरा लोहे का पूरा लॉकर चुरा ले गया था।