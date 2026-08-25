Firozabad News: पत्नी से विवाद के बाद पति ने फंदा लगाकर दी जान

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थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव दखिनारा निवासी राजू (40) खेतीबाड़ी करता था। उसका विवाह करीब डेढ़ साल पहले राजस्थान करौली के थाना बरौली क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी लक्ष्मी से हुआ था। शादी के बाद राजू को बेटा हुआ। परिजन ने बताया कि सोमवार की रात आठ बजे करीब उसका अपनी पत्नी लक्ष्मी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद राजू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे के अंदर साड़ी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। यह नजारा देख परिवार में मातम छा गया। राजू छः भाईयों और तीन बहनों में तीसरे नंबर का था। घटना की जानकारी मिलने पर शिकोहाबाद पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने परिजन की मदद से शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेज दिया। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि परिजन के अनुसार पत्नी से विवाद के बाद किसान ने फंदा लगाकर जान दी है। अभी घटना की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

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शिकोहाबाद। पत्नी से विवाद के बाद पति ने फंदा लगाकर जान दे दी। किसान का शव फंदे से लटका देख परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा है।