Firozabad News: वेतन निर्धारण में खामी, दो एडीओ पर हिदायत, महिला लिपिक से रिकवरी के आदेश

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फिरोजाबाद। शासन के निर्देश पर मंगलवार को डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे उप निदेशक पंचायतीराज संजय यादव ने वेतन पत्रावलियों की जांच की। जांच में महिला लिपिक का वेतन निर्धारण अधिक मिलने पर उनसे रिकवरी के निर्देश दिए गए, जबकि एडीओ फिरोजाबाद और एडीओ अरांव का गलत वेतन निर्धारण दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान डीपीआरओ अरुण कुमार अत्री, एडीपीआरओ धनराज सिंह, लिपिक जगवीर सिंह, नरेंद्र शर्मा, अश्वनी कुमार, डीपीएम गौरव यादव, डीसी दिनेश यादव, अतुल त्रिपाठी, शमा बेगम और सरोज देवी समेत समस्त विभागीय स्टाफ मौजूद रहा। संवाद