Firozabad News: हाईटेंशन तारों से हुए हादसे की प्रशासनिक जांच शुरू
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:02 AM IST
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फिरोजाबाद। आसफाबाद में हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से चार बच्चों के झुलसकर घायल होने और कई घरों के उपकरणों के फुंक जाने के मामले की जांच एडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शुरू कर दी है। कमेटी ने एक्सईएन ट्रांसमिशन को तलब करके उनसे इस क्षेत्र में लाइन बिछाए जाने और उसके क्या नियम है इसकी जानकारी मांगी है। शीघ्र ही टीम मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करने का काम करेगी।
थाना रसूलपुर क्षेत्र के आसफाबाद शांतिनगर में 20 सितंबर को कबूतर उड़ाने के दौरान पाइप हाईटेंशन तारों की जद में आ जाने से चार बच्चे झुलस गए थे। एक मकान का लिंटर चटकने के साथ 25 से अधिक घरों के उपकरण तक फुंक गए थे। घटना के बाद डीएम संतोष कुमार शर्मा ने घायल बच्चों का हाल जाना था।
पूरे मामले की जांच को एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी थी। एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के तारों के कारण घरों में करंट फैलने के मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।
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थाना रसूलपुर क्षेत्र के आसफाबाद शांतिनगर में 20 सितंबर को कबूतर उड़ाने के दौरान पाइप हाईटेंशन तारों की जद में आ जाने से चार बच्चे झुलस गए थे। एक मकान का लिंटर चटकने के साथ 25 से अधिक घरों के उपकरण तक फुंक गए थे। घटना के बाद डीएम संतोष कुमार शर्मा ने घायल बच्चों का हाल जाना था।
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पूरे मामले की जांच को एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी थी। एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के तारों के कारण घरों में करंट फैलने के मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।
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