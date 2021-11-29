Firozabad News: टावर से मशीन चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले में थानेदार योगेंद्र पाल सिंह ने सूचना पर सीएल जैन कॉलेज के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। अभियुक्त बीनू कुमार निवासी गढ़ी महाराज, थाना खंदौली, आगरा का रहने वाला है। विज्ञापन

आरोपी ने थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर स्थित मोबाइल टावर से आरआरयू मशीन चोरी की थी और उसे बेच दिया था। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना दक्षिण में दर्ज कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले में थानेदार योगेंद्र पाल सिंह ने सूचना पर सीएल जैन कॉलेज के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। अभियुक्त बीनू कुमार निवासी गढ़ी महाराज, थाना खंदौली, आगरा का रहने वाला है।आरोपी ने थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर स्थित मोबाइल टावर से आरआरयू मशीन चोरी की थी और उसे बेच दिया था। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना दक्षिण में दर्ज कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है।

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फिरोजाबाद। दक्षिण थाना पुलिस ने सुहाग नगर स्थित एक मोबाइल टावर से चोरी करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की आरआरयू मशीन को बेचकर प्राप्त किए गए 11,600 रुपये नकद बरामद किए हैं।