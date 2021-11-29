Firozabad News: हर चौथा पुरुष और पांचवीं महिला शुगर की मरीज

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रिपोर्ट के मुताबिक, जिले के 24.7 फीसदी पुरुष और 19.2 फीसदी महिलाएं वर्तमान में हाई ब्लड शुगर से जूझ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर चौथा पुरुष और हर पांचवीं महिला मधुमेह की मरीज है। चिंताजनक पहलू यह है कि पिछले सर्वे (एनएफएचएस-5) के मुकाबले इस बार स्थिति और अधिक विकराल हुई है। महिलाओं में डायबिटीज का ग्राफ जहां 4.7 प्रतिशत बढ़ा है, वहीं पुरुषों में इसमें 6.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कांच उद्योग और शहरी आपाधापी के बीच लोग अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी कर रहे हैं।हाई वोल्टेज बीपी: 160 के पार पहुंचा स्तरसर्वे में ब्लड प्रेशर की स्थिति भी गंभीर पाई गई है। जिले के 3.9 फीसदी महिलाओं और पुरुषों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से अधिक दर्ज किया गया जो स्ट्रोक और हृदयघात (हार्ट अटैक) के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है।