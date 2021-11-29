Firozabad News: संदिग्ध परिस्थितियों में ई-रिक्शा चालक की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:56 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:56 AM IST
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शिकोहाबाद। एफसीआई गोदाम के पास रहने वाले ई-रिक्शा चालक गोविंद (32) की संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। उधर, परिजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना मंगलवार को ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
जानकारी के अनुसार, गोविंद ई-रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता था और पारिवारिक विवाद के कारण भाई से अलग रहता था। मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि गोविंद रविवार रात करीब दो बजे घर से निकला था। सोमवार सुबह करीब चार बजे वह एफसीआई गोदाम के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला।
आसपास के लोग और परिजन उसे संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार राणा ने बताया कि युवक की मौत या इस संबंध में थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, गोविंद ई-रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता था और पारिवारिक विवाद के कारण भाई से अलग रहता था। मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि गोविंद रविवार रात करीब दो बजे घर से निकला था। सोमवार सुबह करीब चार बजे वह एफसीआई गोदाम के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला।
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आसपास के लोग और परिजन उसे संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार राणा ने बताया कि युवक की मौत या इस संबंध में थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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