Firozabad News: संदिग्ध परिस्थितियों में ई-रिक्शा चालक की मौत

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, गोविंद ई-रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता था और पारिवारिक विवाद के कारण भाई से अलग रहता था। मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि गोविंद रविवार रात करीब दो बजे घर से निकला था। सोमवार सुबह करीब चार बजे वह एफसीआई गोदाम के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला।आसपास के लोग और परिजन उसे संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार राणा ने बताया कि युवक की मौत या इस संबंध में थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।