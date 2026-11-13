Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozabad news suicide

Firozabad News: पत्नी से विवाद के बाद ट्रक चालक ने की खुदकुशी, परिवार में कोहराम

Fri, 13 Nov 2026 01:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
firozabad news suicide
101, मृतक राहुल कुमार का फाइल फोटोपरिजन
टूंडला। घरेलू विवाद के चलते बुधवार देर शाम एक ट्रक चालक ने कमरे में खुदकुशी कर ली। उसका शव कमरे में मिलने पर पत्नी के शोर मचाने से मोहल्ले में भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। एटा जिले के थाना व गांव सकरौली निवासी राहुल (29) थाना टूंडला क्षेत्र के गांव उसायनी में किराए के मकान में रहकर ट्रक चलाता था। बुधवार देर शाम करीब साढ़े 8 बजे उसका पत्नी रजनी से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था। दूसरी मंजिल पर रह रहे किराएदार ने दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया था। इसके कुछ देर बाद राहुल ने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली।
विज्ञापन

कुछ देर बाद पत्नी कमरे में पहुंची, तो पति को मृत देख उसकी चीख निकल गई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। मृतक के भाई दीपू ने बताया कि राहुल 2 भाई व 3 बहनों में सबसे बड़ा था। वह अपने पीछे पत्नी रजनी और एक बेटी लाड़ो को रोता-बिलखता छोड़ गया है।
विज्ञापन


मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। - शेखर सेंगर, सीओ (टूंडला)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed