Firozabad News: गाजे-बाजे के साथ निकली शोभायात्रा, पारसनाथ मंदिर में हुई शांति धारा

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मंदिर परिसर में जैन मुनि अमित सागर के सानिध्य में शांतिधारा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक कर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर परिवार और समाज में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।जलधारा महोत्सव के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी चहल-पहल रही। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान और आस्था के साथ पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम में मनोज जैन, प्रवीण जैन, आईके जैन, प्रेमचंद्र जैन, जिनेंद्र जैन, सुधीर जैन, सुभाषचंद जैन, अशोक जैन आदि मौजूद रहे।

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फिरोजाबाद। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गली लोहियान में वार्षिक जलधारा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। महोत्सव के तहत तहत मोहल्ला गंज मोहल्ला से श्रद्धालु भगवान की प्रतिमा को गाजे-बाजे के साथ लेकर मंदिर पहुंचे। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक जयकारे लगाते हुए चल रहे थे।