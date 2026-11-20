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बिहारीजी मंदिर के महंत पंडित मुन्नालाल शास्त्री ने बताया कि देवशयनी एकादशी से चार माह तक योगनिद्रा में रहने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने से शुभ कार्य शुरू होते हैं। घरों व मंदिरों में विशेष पूजा कर गन्ना, सिंघाड़ा व मूंगफली का भोग लगाया जाएगा। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के ज्योतिष भुवनेश वशिष्ठ ने बताया कि शनिवार 21 नवंबर को कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी व शालिग्राम का विवाह होगा।सहालग से बाजार गुलजार, सजावट का खर्च बढ़ाकपड़ों, आभूषणों और उपहारों की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है। मैरिज होम संचालक कुलदीप यादव के अनुसार बुकिंग दरें पिछले वर्ष के समान हैं, लेकिन विशेष सजावट का अलग शुल्क है। टेंट संचालक सतीश कुमार ने बताया कि टेंट के दाम स्थिर हैं, पर फूलों की सजावट, लाइटिंग, साउंड और वेटर सेवाओं का खर्च बढ़ा है।टूंडला में गन्ना व सब्जियों के दाम दोगुनेटूंडला। देवोत्थान पर्व के लिए बृहस्पतिवार शाम लोगों ने पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। मांग बढ़ने से 10 रुपये वाला गन्ना 30 से 40 रुपये तक बिका और सब्जियों के दाम भी दोगुने हो गए। शाम को घरों में पारंपरिक आकृतियां उकेर कर देवों का पूजन किया जाएगा।