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फरीन की शादी आठ वर्ष पूर्व आसू मलिक से हुई थी। बुधवार शाम घर में हुए विवाद के बाद वह कमरे में चली गई और फंदे से लटक गई। सूचना पर गाजियाबाद के लोनी से पहुंचे पिता अफलातून व मायके वालों ने ससुरालीजनों पर प्रताड़ना व गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव लटकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मृतका के दो बेटियां हैं। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ क्षेत्र के चिश्ती नगर गली नंबर-1 में बुधवार शाम विवाहिता फरीन (28) का शव कमरे में पंखे से दुपट्टे के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।