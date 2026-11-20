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नगला शीश निवासी जयपाल सिंह अपने ट्रैक्टर से धान की थ्रेसर मशीन लेकर अहमदपुर निवासी जयपाल सिंह के खेत की ओर जा रहे थे। मजदूरी के लिए अहमदपुर मढ़ा निवासी 14 वर्षीय कन्हैया पुत्र विदेश, उसके भाई 15 वर्षीय राशिक और बुआ के बेटे 13 वर्षीय किशन पुत्र संदीप निवासी रसूलपुर, बरहन, आगरा को साथ लिया गया था। किशन पांच दिन पहले ही अपने मामा विदेश के घर अहमदपुर आया था। नगला गूदर मार्ग से कच्ची चकरोड पर बढ़ते समय उबड़-खाबड़ रास्ते पर थ्रेसर मशीन अचानक पलट गई और तीनों किशोर उसके नीचे दब गए।अस्पताल में कन्हैया ने तोड़ा दम, दो गंभीरहादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने दौड़कर किसी तरह तीनों किशोरों को मशीन के नीचे से बाहर निकाला। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया। वहीं, राशिक और किशन की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है। देर शाम करीब आठ बजे पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कन्हैया का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसे लेकर परिजन गांव लौट गए।गोद लिए इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातममृतक कन्हैया के पिता विदेश मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। कन्हैया को ताऊ विदेश वाल्मीकि ने अपने भाई उमेश से गोद लिया था। उमेश के दो बच्चों में राशिक बड़ा और कन्हैया छोटा था, जबकि विदेश की रंजना से शादी के पांच साल बाद भी संतान नहीं थी। ऐसे में गोद लिए इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर में मातम पसर गया।बयानथ्रेसर मशीन पलटने से किशोर की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।- प्रेमप्रकाश पांडेय, सीओ जसराना