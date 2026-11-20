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सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और परिजनों से पूछताछ की। इस मामले में सीओ शेखर सेंगर ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है क्योंकि परिवार के लोगों की बातों में अंतर आ रहा है और उन्होंने घटना की जानकारी होने के करीब 4 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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टूंडला। राजा का ताल चौकी क्षेत्र के गांव नागऊ निवासी वीरभद्र के पुराने मकान में बुधवार रात चोरों ने कमरे और बक्से की कुंडी तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण तथा 10 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। वीरभद्र बुधवार रात परिवार के साथ नए मकान में सोए थे और बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे पुराने मकान पर जाने पर मुख्य दरवाजे का ताला बंद मिला, लेकिन अंदर कमरे व बक्से की कुंडी टूटी मिली।