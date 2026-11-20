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आसफाबाद में भारत टॉकीज के पास रहने वालीं राजेश्वरी देवी ने बताया कि उनका मोबाइल किसी अनजान एपीके फाइल के कारण हैक हो गया। इसके बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 7,55,184 रुपये निकाल लिए। बैंक से रुपये निकासी का मैसेज आने पर ठगी की जानकारी हुई। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलते ही सक्रिय हुई टीम ने ठगी की रकम को साइबर ठग के बैंक खाते में तत्काल फ्रीज करा दिया। साइबर क्राइम प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड होने के कारण महिला का फोन हैक हो गया था।तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर धनराशि फ्रीज कराई गई। पैसा वापस दिलाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

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फिरोजाबाद। साइबर ठगों ने एपीके फाइल के जरिये एक महिला का मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खाते से 7,55,184 रुपये निकाल लिए। हालांकि, बैंक से रुपये कटने का संदेश मिलते ही पीड़िता ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने साइबर ठग के खाते में रकम को फ्रीज करा दिया।