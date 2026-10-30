यूपी: करवाचाैथ की रात पति ने मनाई ऐसी खुशी, लहूलुहान कर दी पत्नी; महिला को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, Firozabad Published by: Arun Parashar Updated Fri, 30 Oct 2026 11:02 AM IST
सार
यूपी के फिरोजाबाद जिले में करवाचाैथ पर पति ने इस कदर खुशी मनाई कि पत्नी को लहूलुहान कर दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। माैके पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया।
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विस्तार
करवा चौथ पर एक ओर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए चांद का दीदार कर रही थीं, वहीं थाना दक्षिण क्षेत्र में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई। आरोप है कि महिला के पति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की, जिसमें उसकी पत्नी घायल हो गई। महिला को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर से आगरा रेफर किया गया है। घायल महिला का पति भट्ठा संचालक बताया गया है।
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मोहल्ला महावीर नगर, गली नंबर एक निवासी शिवा (40) पत्नी राजकुमार यादव बृहस्पतिवार शाम परिवार के साथ घर की छत पर करवा चौथ का चांद देखने गई थीं। इसी दौरान पति राजकुमार यादव ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली शिवा को लग गई और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं।
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गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। मौके पर भीड़ जुट गई। परिजन आनन-फानन में घायल महिला को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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