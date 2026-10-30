विवाहिता की माैत पर सनसनीखेज आरोप: अश्लील वीडियो बनाकर पत्नी से कराना चाहता था ऐसा काम, पति को शर्म भी न आई

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हरीपर्वत क्षेत्र की महिला ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी जुलाई 2017 में थाना ट्रांस यमुना इलाके में की थी। शादी के बाद से ही पति, सास और ननद अतिरिक्त दहेज में कार की मांग कर उत्पीड़न करते थे। कई बार विवाद पुलिस तक पहुंचा। हर बार माफी मांग कर पति बेटी को साथ लेकर चला जाता था। दो बच्चे भी हैं।उत्पीड़न से परेशान होकर बेटी ने परिवार न्यायालय में तलाक का मामला दायर किया। करीब छह महीने पहले फिर समझौता होने पर उसे ससुराल ले गया। महिला का कहना है कि 22 अक्तूबर की सुबह बेटी ने फोन कर बताया कि ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। वो बेटी को लेने पहुंचीं। ससुराल वालों ने उसे साथ नहीं आने दिया। उसी रात मौत की सूचना मिली। शव पंखे पर फंदे से लटका मिला। ससुरालीजन गायब थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।मां का आरोप है कि पति का मोबाइल उनके पास था। 27 अक्तूबर को मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें बेटी के अश्लील वीडियो थे। पति बेटी के अश्लील वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेज रहा था। बेटी से दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर देह व्यापार का दबाव बना रहा था। इसी कारण बेटी ने आरोपियों से परेशान होकर आत्महत्या की है। इसके सारे साक्ष्य हैं।पीड़िता का कहना है कि उन्होंने पुलिस से पहले शिकायत की थी। प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। पहले दोनों बच्चों के नाम संपत्ति करने की शर्त पर समझौते की बात चली लेकिन सहमति नहीं बनी। आरोपियों ने अपने सटोरिए रिश्तेदार की मदद से पुलिस से सेटिंग कर ली है।महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है। परिजन से शिकायत देने के लिए कहा था मगर उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी। पति को हिरासत में लिया गया था। प्राथमिकी दर्ज न होने के कारण पूछताछ के बाद परिजन की सुपुर्दगी में दिया गया। मृतका के घरवालों ने अब वीडियो सामने आने की बात कही है। मामले में जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।