फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozabad news lady suicide

Firozabad News: तिलक नगर में महिला का शव फंदे पर लटका मिला, हत्या का आरोप

Fri, 30 Oct 2026 02:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
firozabad news lady suicide
फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत तिलक नगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला प्रकाश में आया है। मृतका के परिजनों ने अपने ही रिश्तेदारों पर पुरानी रंजिश के कारण हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस जांच में महिला द्वारा भेजा गया अंतिम व्हाट्सएप वॉयस मैसेज एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, घटना के समय परिवार के सदस्य अपने-अपने कार्यों पर गए हुए थे। इसी दौरान दोपहर के समय महिला का एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद परिजन तुरंत घर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। परिजनों का कहना है कि पैतृक मकान को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा था और इसी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया।
विज्ञापन


परिजनों से औपचारिक तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा व्हाट्सएप वॉयस मैसेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। - संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed