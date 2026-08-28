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Firozabad News: गृह क्लेश से तंग आकर 22 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर दी जान

Fri, 28 Aug 2026 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 28 Aug 2026 11:27 PM IST
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Fed up with domestic strife, a 22-year-old man took his own life by hanging himself.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
शिकोहाबाद। नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दानसहाय में पारिवारिक क्लेश से तंग आकर एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवक का शव फंदे पर लटका देख परिजन में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा।
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गढ़ी दानसहाय निवासी 22 वर्षीय अभिषेक गृह क्लेश के कारण मानसिक तनाव में चल रहा था। शुक्रवार को उसने संदिग्ध परिस्थिति में फंदा लगाकर जान दे दी। गांव के चौकीदार रामखिलाड़ी ने घटना की जानकारी नसीरपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा। इंस्पेक्टर नसीरपुर जसवीर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में युवक के तनाव में रहने और कई दिनों तक घर से नदारद रहने की बात सामने आई है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, तहरीर मिलने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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