Firozabad News: डब्बा ट्रेडिंग ठगीः आरोपियों की संपत्तियों पर पुलिस की नजर

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पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक, आरोपियों ने पिछले कुछ वर्षों में अवैध डिब्बा कारोबार के जरिए जिले के सैकड़ों कारोबारियों, सर्राफा व्यवसायियों व उद्यमियों को करोड़ों रुपये का चूना लगाकर अवैध साम्राज्य खड़ा किया है। इस मामले में गठित एसएचओ रवि त्यागी की विशेष एसआईटी की पड़ताल जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, शहर के कई नामचीन सफेदपोशों और बड़े व्यापारियों के नाम सामने आ रहे हैं।जांच में मुख्य आरोपी राजकुमार मित्तल उर्फ रज्जो निवासी कम्बुआन के अलावा रसूलपुर इलाके के इंदु तथा रज्जो के तीन प्रमुख सहयोगियों में सनील, गौरीशंकर और पंकज के नाम उजागर हुए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस वर्ष 2016 में तत्कालीन एसओजी प्रभारी द्वारा थाना रसूलपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे के 11 आरोपियों की भी संपत्तियों, उनके सापेक्ष आय, उसके स्रोत की जांच कराने की तैयारी में है, ताकि चार्जशीट दाखिल करने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा सके और शहर में यह काला कारोबार दोबारा न पनप सके।पुलिस इस काले कारोबार को फिर से शहर में नहीं पनपे देगी। मजबूती के साथ जांच करते हुए पूरे नेटवर्क की कुंडली खंगाल जा रही है।- संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी