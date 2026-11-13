11 महीने पहले हुई शादी: छह महीने रही मायके, विवाहिता जब वापस आई ससुराल; तो वहां मिली मौत

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रामगढ़ थाना क्षेत्र के 12 बीघा निवासी इलमा की शादी करीब 11 माह पहले पास में ही रहने वाले रिहान के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही किन्हीं कारणों के चलते वह पिछले छह माह से अपने मायके में रह रही थी। परिजन ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार की रात को ही इलमा अपने मायके से वापस ससुराल पहुंची थी। ससुराल पहुंचने के कुछ ही देर बाद संदिग्ध परिस्थितियों में इलमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई।उसकी हालत खराब होते देख पति रिहान घबरा गया और तुरंत उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचा। हालांकि, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग भी ट्रामा सेंटर और मौके पर पहुंच गए। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मायके से आने के कुछ ही घंटों बाद इस तरह अचानक तबीयत बिगड़ना और मौत होना संदेहास्पद है।सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।