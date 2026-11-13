कानपुर: डिलीवरी बॉय ने फंदा लगाकर दी जान, होम लोन और पॉक्सो मुकदमे से था परेशान, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में सात लाख रुपये का होम लोन, हर महीने 12 हजार रुपये की किश्त और पॉक्सो के मुकदमे में पैरवी का खर्च। आर्थिक बोझ और कानूनी कार्रवाई के बीच घिरे कल्याणपुर के नई बस्ती नानकारी निवासी डिलीवरी बॉय मिहिर कुमार (25) ने बृहस्पतिवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में काम करने वाले मिहिर का शव फंदे पर लटका देखकर परिजनों में चीखपुकार मच गई।

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परिजन के मुताबिक, मिहिर ने कुछ समय पहले सात लाख रुपये का होम लोन लिया था। इसकी हर महीने 12 हजार रुपये की किश्त चुकानी पड़ रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातचीत कन्नौज की रहने वाली एक किशोरी से शुरू हो गई। किशोरी घरवालों को बिना बताए उसके पास कल्याणपुर आ गई थी।