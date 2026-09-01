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Firozabad News: सामान के रुपये मांगने पर दुकानदार को पीटने के आरोपी सिपाही को किया निलंबित

Tue, 01 Sep 2026 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 01 Sep 2026 11:33 PM IST
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Constable accused of beating up shopkeeper for asking for payment for goods suspended.
सांकेतिक 
जसराना। कस्बा पाढ़म स्थित बिजलीघर के पास सामान के रुपये मांगने को लेकर दुकानदार और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने सिपाही प्रहलाद को निलंबित कर दिया है। दुकानदार ने पुलिसकर्मियों पर गाली-गलौज, महिलाओं से अभद्रता और चौकी ले जाकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले की जांच कराई जा रही है।
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पाढ़म बिजलीघर के पास लोहार समाज के परिवार रहते हैं। इनमें बंटी पुत्र मुन्नालाल लोहार पान-मसाले आदि की दुकान चलाता है। आरोप है कि चौकी पर तैनात सिपाही प्रहलाद अपने कुछ साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और सामान लिया। दुकानदार ने सामान के रुपये मांगे तो इसी बात को लेकर विवाद हो गया।
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दुकानदार का आरोप है कि रुपये मांगने से नाराज पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। शोर सुनकर परिवार की महिलाएं और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी दुकानदार को चौकी ले गए, जहां उसकी पिटाई की गई। परिजन का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान बनाए गए वीडियो पुलिसकर्मियों ने डिलीट करा दिए। मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने प्रकरण को गंभीरता से लिया। क्षेत्राधिकारी प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया कि प्रकरण में सिपाही प्रहलाद को निलंबित किया गया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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