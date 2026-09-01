Firozabad News: सामान के रुपये मांगने पर दुकानदार को पीटने के आरोपी सिपाही को किया निलंबित

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पाढ़म बिजलीघर के पास लोहार समाज के परिवार रहते हैं। इनमें बंटी पुत्र मुन्नालाल लोहार पान-मसाले आदि की दुकान चलाता है। आरोप है कि चौकी पर तैनात सिपाही प्रहलाद अपने कुछ साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और सामान लिया। दुकानदार ने सामान के रुपये मांगे तो इसी बात को लेकर विवाद हो गया।दुकानदार का आरोप है कि रुपये मांगने से नाराज पुलिसकर्मियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। शोर सुनकर परिवार की महिलाएं और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी दुकानदार को चौकी ले गए, जहां उसकी पिटाई की गई। परिजन का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान बनाए गए वीडियो पुलिसकर्मियों ने डिलीट करा दिए। मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने प्रकरण को गंभीरता से लिया। क्षेत्राधिकारी प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया कि प्रकरण में सिपाही प्रहलाद को निलंबित किया गया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।