Firozabad News: छेड़छाड़ के मामले में फंसे खंड शिक्षा अधिकारी का गोरखपुर तबादला

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वहीं नगर शिक्षा अधिकारी उपेंद्र सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें बाराबंकी भेजा गया है। विभागीय लोगों के मुताबिक, शिक्षामित्र से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पटेल के खिलाफ जांच चल रही है। इसी बीच उनका तबादला गोरखपुर किए जाने को लेकर मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि तबादले के संबंध में विभागीय स्तर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। संवाद विज्ञापन

वहीं नगर शिक्षा अधिकारी उपेंद्र सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें बाराबंकी भेजा गया है। विभागीय लोगों के मुताबिक, शिक्षामित्र से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पटेल के खिलाफ जांच चल रही है। इसी बीच उनका तबादला गोरखपुर किए जाने को लेकर मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि तबादले के संबंध में विभागीय स्तर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। संवाद

फिरोजाबाद। एका में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पटेल का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। श्रीकांत पटेल शिक्षामित्र से छेड़छाड़ के मामले में चल रही जांच में फंसे हुए हैं। उनके तबादले के बाद विभाग में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।