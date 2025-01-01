Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Amidst wedding celebrations, a BSc student dies by hanging

Firozabad News: शादी की खुशियों के बीच बीएससी छात्र ने फंदा लगाकर दी जान

Sun, 15 Nov 2026 12:18 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Amidst wedding celebrations, a BSc student dies by hanging
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला आंबेडकर पार्क सैलई में शनिवार दोपहर 22 वर्षीय बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र अभिषेक ने पड़ोसी के बंद मकान की छत पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में बड़े भाई की शादी की खुशियों और तैयारियों के बीच हुई घटना से शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं और परिवार में कोहराम मच गया।
विज्ञापन

मृतक अभिषेक (22) पुत्र सतीश तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था और अविवाहित था। आगामी 22 नवंबर को उसके बड़े भाई सचिन की शादी तय थी, जिसके चलते घर में सभी लोग तैयारियों में व्यस्त थे। घटना के वक्त घर की महिलाएं बाजार खरीदारी करने गई थीं, जबकि नीचे कमरे में पिता सतीश और उसकी मौसी अन्नू शादी की चर्चा कर रहे थे।
विज्ञापन

इसी दौरान मौका पाकर अभिषेक छत पर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने पड़ोसी के बंद मकान की छत की तरफ बने पिलर की सरिया पर रस्सी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। जब एक पड़ोसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने तुरंत पिता सतीश को सूचना दी। परिजन भागते हुए छत पर पहुंचे और दरवाजा बंद मिलने पर पड़ोस के घर से दीवार फांदकर वहां पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत फंदे से उतारकर आनन-फानन में ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रामा सेंटर पर मौजूद चौकी इंचार्ज शुभम कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया।

पिता सतीश ने पुलिस को बताया कि अभिषेक पिछले चार-पांच दिनों से घर से कहीं चले जाने की बात कह रहा था, लेकिन उसने कोई ठोस कारण नहीं बताया था।

बयान--
छात्र का शव फंदा पर लटका मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है।
- संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed