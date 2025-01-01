Firozabad News: पीएनजी मुख्य लाइन सात घंटे की मशक्कत के बाद हुई ठीक

विज्ञापन

सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत ककरऊ कोठी क्षेत्र में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे कार्य के दौरान ठेकेदार के कर्मियों ने सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बिना सतर्कता बरते खुदाई कराई, जिससे वहां गुजर रही गेल की हाई प्रेशर पीएनजी मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन से गैस का रिसाव होने पर मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात के तौर पर शहर के आधे हिस्से में पीएनजी सप्लाई तुरंत रोक दी गई। गेल गैस की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। टीम ने लगभग सात घंटे के बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को पूरी तरह दुरुस्त किया। इसके बाद परीक्षण कर देर रात करीब एक बजे उपभोक्ताओं के घरों में गैस आपूर्ति बहाल की जा सकी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।लापरवाह ठेकेदार पर कसेगा शिकंजा, वसूला जाएगा हर्जानाइस गंभीर घटना को लेकर गेल प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है। गेल ने इसके लिए सीधे तौर पर निगम ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। गेल के क्षेत्रीय प्रबंधक (ऑपरेशन) मनमोहन ने बताया कि हिदायत के बावजूद असावधानी पूर्वक कार्य कराना पूरी तरह गलत है। ककरऊ कोठी क्षेत्र में मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त करने वाले ठेकेदार को नोटिस दिया जा रहा है और मरम्मत में आए खर्च का पूरा हर्जाना उससे वसूला जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न दोहराई जाए।