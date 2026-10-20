Firozabad News: ग्राफिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जला

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कटरा पठानान निवासी सुनील भटनागर की घर पर ही एसके ग्राफिक्स के नाम से दुकान संचालित है। सोमवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद करके अपने परिवार के साथ ऊपर स्थित घर पर सोने चले गए थे। मंगलवार तड़के करीब चार बजे अचानक दुकान के भीतर से धुआं और आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। उधर से गुजर रहे राहगीरों की नजर जब दुकान पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत सुनील के पिता शिव कुमार भटनागर को इसकी जानकारी दी।दुकानदार सुनील ने स्थानीय नागरिकों की मदद से अग्निशमन सिलिंडर और पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह शांत किया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दुकानदारों ने बताया कि दमकल विभाग की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। सीएफओ सतेंद्र पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की जांच की जा रही है।