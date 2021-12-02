Fatehpur News: पंखे में उतरे करंट की चपेट में आकर युवक की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:51 AM IST
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किशनपुर। पंखे में आ रहे करंट की चपेट में आने से सोमवार रात युवक की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के मीनातारा खरखर गांव निवासी वेद प्रकाश (38) ने सोमवार रात नौ बजे सोने के दौरान फर्राटा पंखे को चारपाई की ओर घुमाने का प्रयास किया। पंखे में करंट उतरने से वह चपेट में आकर झुलस गए। परिजन सीएचसी खागा ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पत्नी तुलसी देवी और तीन बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)
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