Fatehpur News: लोहे के दरवाजे में उतरे करंट की चपेट में आकर महिला झुलसी

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शिवपुरी निवासी गीता देवी (25) पत्नी गोविंद शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे घर में काम कर रही थीं। इसी दौरान वह लोहे के दरवाजे के संपर्क में आ गईं। दरवाजे में करंट उतर रहा था। करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलसकर गिर पड़ीं।चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लकड़ी के डंडे की मदद से उन्हें करंट से अलग किया। इसके बाद 108 एंबुलेंस से सीएचसी बिंदकी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।