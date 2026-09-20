Fatehpur News: महिला का फंदे से लटका मिला शव, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

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रहियापुर मजरे रामपुर गांव निवासी राममगन निषाद के बेटे नेमचंद्र निषाद की शादी इसी वर्ष एक मई को असोथर थाना क्षेत्र के जरौली गांव निवासी लोटन निषाद की बेटी मनीषा देवी से हुई थी। परिजन ने बताया कि करीब दो माह पहले नेमचंद्र नौकरी के सिलसिले में बाहर चला गया था। मनीषा सास-ससुर के साथ रह रही थी।रविवार सुबह मनीषा कमरे से बाहर नहीं आई तो ससुरालीजन दूसरी मंजिल स्थित उसके कमरे में पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जवाब नहीं मिला। इसके बाद पड़ोसियों को बुलाया गया। दीवार तोड़कर लोग कमरे में पहुंचे तो मनीषा का शव पंखे में साड़ी के फंदे से लटका मिला।पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मनीषा पति के साथ रहने की जिद कर रही थी। पति ने कुछ दिन बाद उसे साथ ले जाने की बात कही थी। इसे लेकर दोनों के बीच फोन पर अक्सर विवाद होता था। थानाध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तहरीर देने की बात कही है।