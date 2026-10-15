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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Woman dies after bike bounces off speed breaker made from electric pole.

Fatehpur News: बिजली के खंभे से बने स्पीड ब्रेकर पर उछली बाइक, महिला की मौत

Thu, 15 Oct 2026 01:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:21 AM IST
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Woman dies after bike bounces off speed breaker made from electric pole.
फोटो-49- मृतका सुनैना देवी की फाइल फोटो। स्रोत परिजन
बहुआ। गाजीपुर मार्ग पर करसवां गांव के पास सड़क पर बिजली का खंभा डालकर बनाए गए ब्रेकर पर बाइक उछलने से महिला की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा मामूली रूप से घायल हो गया। चर्चा है कि हादसों से बचने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही सड़क पर बिजली का खंभा डालकर ब्रेकर बना दिया था।
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ललौली थाना क्षेत्र के बहुआ कस्बे के गांधी नगर मोहल्ला निवासी सिद्ध गोपाल उर्फ कप्तानी पासवान की पत्नी सुनैना देवी (46) मंगलवार को बेटे सत्येंद्र कुमार के साथ गाजीपुर थाना क्षेत्र के गंभरी गांव में ननद के घर गई थीं। बुधवार भोर दोनों बाइक से बहुआ लौट रहे थे। करसवां गांव के किनारे तालाब के पास बिजली के खंभे से बने ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होकर उछल गई।
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इससे सुनैना सिर के बल सड़क पर गिरकर बेहोश हो गईं। परिजन उन्हें गाजीपुर सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज अल्लीपुर रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने सुनैना को मृत घोषित कर दिया। हादसे में बेटे को मामूली चोटें आईं।

फोटो-49- मृतका सुनैना देवी की फाइल फोटो। स्रोत परिजन

फोटो-49- मृतका सुनैना देवी की फाइल फोटो। स्रोत परिजन

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