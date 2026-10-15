Fatehpur News: सिटी में आज

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अमौली कस्बे में मां दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



वितरण

रेडक्रास सोसाइटी भवन में क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरण का आयोजन सुबह 10 बजे से।



धर्म-कर्म

मलवां के पहरवापुर गांव में भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।



मलवां क्षेत्र के सिकरोही गांव में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



औंग के फुलवाई हनुमान मंदिर में भागवत कथा के तीसरा दिन दोपहर तीन बजे से।



बिंदकी के सिद्धपीठ मां काली वार्षिकोत्सव में लीला में शाम पांच बजे से।



बकेवर के सब्जी मंडी में रामलीला तीसरा दिन रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला का मंचन रात आठ बजे से।



स्वास्थ्य शिविर