Fatehpur News: छात्राओं को महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन की दी जानकारी

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सीओ ने मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित व आत्मनिर्भर बनाना बताया। उन्होंने शिक्षित व स्वावलंबी महिलाओं को सशक्त राष्ट्र की नींव कहा। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करें। उत्पीड़न की शिकायत 1090 वूमेन पावर लाइन और 181 महिला हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं।थानों में महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाॅड जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। छात्राओं से बिना भय के पुलिस तक शिकायत पहुंचाने को कहा गया। स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी, ड्रोन दीदी और कौशल विकास योजनाओं का जिक्र हुआ। कार्यक्रम में कोतवाल शैलेश सिंह, एसआई ज्योति अहिरवार, प्रधानाचार्य नीता उपाध्याय सहित शिक्षक मौजूद रहे।