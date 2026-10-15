Fatehpur News: छात्राओं को महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन की दी जानकारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:38 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:38 AM IST
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बिंदकी। जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीओ प्रयांक जैन ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की जानकारी दी।
सीओ ने मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित व आत्मनिर्भर बनाना बताया। उन्होंने शिक्षित व स्वावलंबी महिलाओं को सशक्त राष्ट्र की नींव कहा। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करें। उत्पीड़न की शिकायत 1090 वूमेन पावर लाइन और 181 महिला हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं।
थानों में महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाॅड जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। छात्राओं से बिना भय के पुलिस तक शिकायत पहुंचाने को कहा गया। स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी, ड्रोन दीदी और कौशल विकास योजनाओं का जिक्र हुआ। कार्यक्रम में कोतवाल शैलेश सिंह, एसआई ज्योति अहिरवार, प्रधानाचार्य नीता उपाध्याय सहित शिक्षक मौजूद रहे।
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सीओ ने मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित व आत्मनिर्भर बनाना बताया। उन्होंने शिक्षित व स्वावलंबी महिलाओं को सशक्त राष्ट्र की नींव कहा। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करें। उत्पीड़न की शिकायत 1090 वूमेन पावर लाइन और 181 महिला हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं।
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थानों में महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, एंटी रोमियो स्क्वाॅड जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। छात्राओं से बिना भय के पुलिस तक शिकायत पहुंचाने को कहा गया। स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी, ड्रोन दीदी और कौशल विकास योजनाओं का जिक्र हुआ। कार्यक्रम में कोतवाल शैलेश सिंह, एसआई ज्योति अहिरवार, प्रधानाचार्य नीता उपाध्याय सहित शिक्षक मौजूद रहे।
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