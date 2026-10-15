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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Ramsingh pinned Mohan Pehalwan in the wrestling match.

Fatehpur News: दंगल में रामसिंह ने मोहन पहलवान को दी पटकनी

Thu, 15 Oct 2026 01:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:34 AM IST
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Ramsingh pinned Mohan Pehalwan in the wrestling match.
फतेहपुर। तेलियानी ब्लॉक के सहिली गांव में नवरात्र में वर्षों से ऐतिहासिक दंगल आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को हुए दंगल में पहलवानों ने दमखम दिखाया।
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मुख्य मुकाबला फतेहपुर केसरी पहलवान रामसिंह लमेटा और हाथरस के मोहन पहलवान के बीच हुआ। दोनों के बीच कांटे की कुश्ती देखने को मिली, जिसमें रामसिंह लमेटा विजयी रहे। इस मौके पर दंगल कमेटी अध्यक्ष राकेश कुमार, रामराज पटेल, मनीष गुप्ता, रामबिहारी शुक्ल, जुगुल किशोर, सूरज बली पटेल और चंद्रपाल सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
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