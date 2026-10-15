Fatehpur News: दंगल में रामसिंह ने मोहन पहलवान को दी पटकनी

विज्ञापन



मुख्य मुकाबला फतेहपुर केसरी पहलवान रामसिंह लमेटा और हाथरस के मोहन पहलवान के बीच हुआ। दोनों के बीच कांटे की कुश्ती देखने को मिली, जिसमें रामसिंह लमेटा विजयी रहे। इस मौके पर दंगल कमेटी अध्यक्ष राकेश कुमार, रामराज पटेल, मनीष गुप्ता, रामबिहारी शुक्ल, जुगुल किशोर, सूरज बली पटेल और चंद्रपाल सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

फतेहपुर। तेलियानी ब्लॉक के सहिली गांव में नवरात्र में वर्षों से ऐतिहासिक दंगल आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को हुए दंगल में पहलवानों ने दमखम दिखाया।