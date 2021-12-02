Fatehpur News: ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, शिनाख्त नहीं
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:08 AM IST
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चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र में बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन और हरदौलपुर गांव के बीच अप लाइन पर सोमवार को ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी है।
बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन के पास पिलर नंबर 416 और 420 के बीच रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला। चौकी पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को बुलाकर शव की पहचान कराने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी। चौकी प्रभारी मंगेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण की उम्र करीब 55 वर्ष है। उसने सफेद छींटदार शर्ट पहन रखी थी और हल्की दाढ़ी थी।
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बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन के पास पिलर नंबर 416 और 420 के बीच रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला। चौकी पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को बुलाकर शव की पहचान कराने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी। चौकी प्रभारी मंगेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण की उम्र करीब 55 वर्ष है। उसने सफेद छींटदार शर्ट पहन रखी थी और हल्की दाढ़ी थी।
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