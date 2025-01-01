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Fatehpur News: स्वाइन फ्लू के खतरे के बीच मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में इंतजाम नदारद

Sun, 13 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:06 AM IST
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Amid the threat of swine flu, medical college's OPD is bereft of arrangements.
फोटो-45-मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लगी मरीजों की भीड़। संवाद
फतेहपुर। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय में स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 1006 मरीज पहुंचे, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए मरीजों और तीमारदारों को मास्क तक उपलब्ध नहीं कराए गए। ओपीडी में भीड़ के बीच संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है।
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मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को सबसे अधिक 404 मरीज जनरल मेडिसिन ओपीडी में पहुंचे। इनमें 14 मरीजों को सांस लेने में दिक्कत थी। हालांकि आरटीपीसीआर जांच के लिए किसी मरीज का नमूना नहीं लिया गया।
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डेंगू का भी कोई मरीज नहीं पहुंचा। मौसम में बदलाव के बीच खांसी, बुखार और सांस संबंधी लक्षण वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए संक्रमण नियंत्रण के उपाय जरूरी हैं। प्राचार्य डॉ. आरके मौर्य ने बताया कि स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को मास्क लगाने व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों और तीमारदारों के लिए मास्क उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है।

फोटो-45-मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लगी मरीजों की भीड़। संवाद

फोटो-45-मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लगी मरीजों की भीड़। संवाद

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