Fatehpur News: कक्षा नौवीं व 11वीं के अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ी

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पहले यह अंतिम तिथि 25 अगस्त और बाद में 10 सितंबर तय थी। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने प्रधानाचार्यों को पंजीकरण शुल्क राजकीय कोषागार में जमा करने को कहा। छात्रों के विवरणों की जांच अब 1 से 4 अक्तूबर तक की जाएगी जो पहले 11 से 13 सितंबर थी।विवरणों में संशोधन चार से आठ अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक संभव होगा। यह तिथि पहले 14 से 20 सितंबर निर्धारित थी। पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली और दस्तावेज 15 अक्तूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। इसकी पिछली अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।