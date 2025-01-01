Fatehpur News: विहिप ने धर्मांतरण रोकने को गांव-गांव जनजागरण की अपील की

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विहिप के केंद्रीय सह मंत्री एवं धर्म प्रसार विभाग के सह प्रमुख आनंद प्रकाश गोयल ने धर्मांतरण के प्रयासों को विफल करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भोले-भाले हिंदुओं को भ्रमित कर धर्मांतरण कराते हैं। ऐसे प्रयासों को रोकने के साथ दूसरे धर्म में जा चुके लोगों की घर वापसी का कार्य भी किया जाता है।आनंद प्रकाश गोयल ने धर्म और समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने में संतों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। संतों के माध्यम से लोगों को धार्मिक परंपराओं और संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। इसी उद्देश्य से संतों से गांव-गांव तक जनजागरण अभियान चलाने की अपील की। सम्मेलन में राजेश सिंह, सोनपाल, विजय गौतम, चंदिका दीक्षित, नर्मदा सागर शुक्ला और धीरू सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।