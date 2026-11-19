विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राधानगर थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव निवासी शिवप्रसाद उर्फ मिथुन (24) मंगलवार रात बहन का इलाज कराने अल्लीपुर मेडिकल कॉलेज गए थे। लौटते समय बहन पति की बाइक पर बैठकर घर जा रही थी, जबकि शिवप्रसाद दूसरी बाइक से अकेले लौट रहा था।कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर मलवां थाना क्षेत्र के चितौरा मोड़ के पास किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शिवप्रसाद की मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।उधर धाता थाना क्षेत्र के शुकुलपुर गांव निवासी जितेंद्र उर्फ लल्ला कोरी (20) की 25 नवंबर को खखरेरू थाना क्षेत्र के गुरगौला गांव में बरात जानी थी। वह गांव के ही दोस्त शरद प्रजापति के साथ बाइक से गलेहरा बाजार शादी का कुछ सामान खरीदने गया था। शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों घर लौट रहे थे।लिहयी-चर्की मोड़ के बीच सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया।शरद की हालत नाजुक होने पर उसे मंझनपुर रेफर किया गया। वहां से उसे स्वरूपरानी अस्पताल प्रयागराज भेज दिया गया। जितेंद्र की मौत की खबर मिलते ही घर में शादी की तैयारी मातम में बदल गई। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि पिकअप पकड़ ली गई है। चालक और वाहन मालिक की तलाश की जा रही है।