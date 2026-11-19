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शहर के रेल बाजार स्थित गुरुद्वारा से गुरुसिंह सभा तक प्रभात फेरी सुबह आठ बजे से।





मेला

खजुहा के शहबाजपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर मेला दोपहर 12 बजे से।





सीआरपी प्रशिक्षण



शहर के नउवाबाग स्थित बड़ौदा बैंक परिसर में रेडक्रास की ओर से सीआरपी प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।





दंगल

जहानाबाद क्षेत्र के कलाना गांव में दंगल दोपहर दो बजे से।





धर्म-कर्म



अमौली के बुढ़वा में धर्म संस्कार महोत्सव में मेला व पर्यावरण गोष्ठी सुबह 10 बजे से।



अमौली के चांदपुर में भागवत कथा के आठवें दिन पांडवों की कथा दोपहर एक बजे से।



असोथर नगर पंचायत में रामकथा के नौवें दिन राम रावण युद्ध की कथा दोपहर दो बजे से।



खजुहा के खुटांझाल क्षेत्र स्थित श्री नंदबाबा आश्रम में श्रीमद्भागवत के छठवें दिन गोवर्धन लीला की कथा दोपहर दो बजे से।



विजयीपुर के सिलमी गांव में रामलीला में परशुराम संवाद का मंचन रात आठ बजे से।



खखरेरू कस्बा में रामलीला मैदान में अंगद रावण संवाद का मंचन रात नौ बजे से।



प्रभात फेरी