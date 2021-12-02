Fatehpur News: दो दिन की बारिश से दो तालाब ओवरफ्लो
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:47 AM IST
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फतेहपुर। बहुआ ब्लॉक के शाह कस्बे में पिछले दो दिनों की बारिश से दो तालाब ओवरफ्लो हो गए। तालाबों का पानी चौराहे से बाजार जाने वाले मार्ग और कंपोजिट विद्यालय परिसर में भर गया। इससे राहगीरों, स्थानीय लोगों और स्कूली छात्र-छात्राओं को आवागमन में दिक्कतें हुईं।
बीआरसी में एफएलएन प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को भी बदबूदार पानी के कारण परेशानी हुई। बारिश का पानी कुछ मकानों तक पहुंचने से कई परिवार विस्थापित हुए। स्थानीय लोगों ने तालाबों के आसपास अतिक्रमण को पानी निकासी में बाधा बताया। जलभराव से संक्रामक बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और बुखार का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की है।
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बीआरसी में एफएलएन प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को भी बदबूदार पानी के कारण परेशानी हुई। बारिश का पानी कुछ मकानों तक पहुंचने से कई परिवार विस्थापित हुए। स्थानीय लोगों ने तालाबों के आसपास अतिक्रमण को पानी निकासी में बाधा बताया। जलभराव से संक्रामक बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और बुखार का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की है।
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