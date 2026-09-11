Fatehpur News: गंगा स्नान से लौटते समय अलग-अलग हादसों में दो श्रद्धालुओं की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:46 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:46 PM IST
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फतेहपुर/बिंदकी। भदई अमावस्या पर उन्नाव के चंद्रिकन घाट से गंगा स्नान कर घर लौट रहे दो श्रद्धालुओं की शुक्रवार को अलग-अलग सड़क हादसों में मौत हो गई।
जाफरगंज थाना क्षेत्र के आंवरखेड़ा गांव निवासी कमल द्विवेदी पत्नी किरन (42) के साथ बाइक से गंगा स्नान करने गए थे। लौटते समय महरहा गांव के पास पीछे से बाइक के ओवरटेक करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे किरन सड़क पर गिरकर घायल हो गईं।
ग्रामीणों ने स्कूल की वैन से उन्हें सीएचसी पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल शैलेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
चांदपुर थाना क्षेत्र के भिखनीपुर गांव निवासी धर्मराज भी चंद्रिकन घाट से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गुनीर मोड़ पर वाहन से उतरने के बाद वह पैदल हाईवे पार कर रहे थे। तभी अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजन को हादसे की जानकारी दी गई है।
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जाफरगंज थाना क्षेत्र के आंवरखेड़ा गांव निवासी कमल द्विवेदी पत्नी किरन (42) के साथ बाइक से गंगा स्नान करने गए थे। लौटते समय महरहा गांव के पास पीछे से बाइक के ओवरटेक करने के दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे किरन सड़क पर गिरकर घायल हो गईं।
ग्रामीणों ने स्कूल की वैन से उन्हें सीएचसी पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल शैलेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
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चांदपुर थाना क्षेत्र के भिखनीपुर गांव निवासी धर्मराज भी चंद्रिकन घाट से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गुनीर मोड़ पर वाहन से उतरने के बाद वह पैदल हाईवे पार कर रहे थे। तभी अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि परिजन को हादसे की जानकारी दी गई है।
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