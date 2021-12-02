Fatehpur News: सिटी में आज

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राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विनोद कुमार पटेल भिटौरा ब्लॉक में योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे बैठक सुबह 10 बजे।





सम्मान समारोह

खजुहा ब्लॉक के खूंटा गांव में नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे से।





प्रतियोगिता



खागा में लाइट के द्वार और डीजे की प्रतियोगिता शाम पांच बजे से।





धर्म-कर्म



धाता नगर पंचायत के सिराथू रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में श्री शिव महापुराण कथा चार बजे से।



खागा के अयोध्या मंदिर में आयोजित रामलीला में कुंभकर्ण, मेघनाथ व रावण वध का मंचन शाम सात बजे से।



बैठक