Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:09 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:09 AM IST
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प्रतियोगिता
खजुहा ब्लॉक के पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 10 बजे से।
औषधि वितरण
शहर के तुराबली का पुरवा स्थित कंपोजिट विद्यालय में डेंगू से बचाव के लिए औषधि वितरण सुबह 11 बजे से।
अभियान
अमौली ब्लॉक में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से।
बैठक
शहर के सिविल लाइंस स्थित डाक बंगला में राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बैठक दोपहर 12 बजे से।
धर्म-कर्म
खागा कस्बा स्थित गिरजा देवी महाविद्यालय से शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से।
अमौली कस्बा में मां दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से निमंत्रण वितरण सुबह 10 बजे से।
जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।
विज्ञापन
खजुहा ब्लॉक के पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 10 बजे से।
औषधि वितरण
शहर के तुराबली का पुरवा स्थित कंपोजिट विद्यालय में डेंगू से बचाव के लिए औषधि वितरण सुबह 11 बजे से।
अभियान
अमौली ब्लॉक में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से।
बैठक
शहर के सिविल लाइंस स्थित डाक बंगला में राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बैठक दोपहर 12 बजे से।
धर्म-कर्म
खागा कस्बा स्थित गिरजा देवी महाविद्यालय से शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से।
अमौली कस्बा में मां दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से निमंत्रण वितरण सुबह 10 बजे से।
जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।