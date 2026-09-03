Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:11 AM IST
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बैठक
भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
स्टेडियम में अभ्यास खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
कमेटी गठन
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कमेटी का गठन सुबह 11 बजे से।
पंचायत
असोथर कस्बे में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू की पंचायत दोपहर दो बजे से।
विज्ञापन
भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता
स्टेडियम में अभ्यास खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
कमेटी गठन
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कमेटी का गठन सुबह 11 बजे से।
पंचायत
असोथर कस्बे में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू की पंचायत दोपहर दो बजे से।