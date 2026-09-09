फतेहपुर: तालाब में डूबने से युवक की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हादसे की आशंका, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

फतेहपुर जिले के हथगाम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सराय इदरीश में बुधवार सुबह नहर किनारे स्थित बंधवा तालाब में डूबने से एक युवकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसकी शिनाख्त दिनेश कुमार (32) पुत्र मुन्नू लाल लोधी के रूप में की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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परिजनों के मुताबिक, दिनेश मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने बंधवा तालाब में एक शव तैरता देखा और परिजनों को सूचना दी। मौके पर परिजनों ने शव की पहचान दिनेश के रूप में की।