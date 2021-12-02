Fatehpur News: असनी चौकी इंचार्ज समेत तीन निलंबित

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घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद पहले गाली-गलौज और मारपीट तक सीमित था। चौकी प्रभारी असनी अनीश शुक्ला को उनके मोबाइल पर सेल्समैन ने सूचना दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ देर बाद आरोपी पक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर विवाद और बढ़ गया। असनी चौकी से करीब 500 मीटर दूर वारदात हो गई।हत्याकांड के करीब 20 मिनट पहले पुलिस को एक पक्ष ने सूचना दी थी। इसके बाद मनीष दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की आईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक जीपी राय से जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर चौकी प्रभारी समेत तीनों को निलंबित कर दिया गया।