Fatehpur News: असनी चौकी इंचार्ज समेत तीन निलंबित
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:11 AM IST
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फतेहपुर। पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज ने असनी चौकी प्रभारी अनीश शुक्ला, चौकी में तैनात दीवान शिवशंकर और कॉस्टेबल राहुल यादव को निलंबित कर दिया है। असनी में शराब दुकान पर दो पक्षों में विवाद के बाद गोली मारकर मनीष दुबे की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी समेत तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद पहले गाली-गलौज और मारपीट तक सीमित था। चौकी प्रभारी असनी अनीश शुक्ला को उनके मोबाइल पर सेल्समैन ने सूचना दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ देर बाद आरोपी पक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर विवाद और बढ़ गया। असनी चौकी से करीब 500 मीटर दूर वारदात हो गई।
हत्याकांड के करीब 20 मिनट पहले पुलिस को एक पक्ष ने सूचना दी थी। इसके बाद मनीष दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की आईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक जीपी राय से जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर चौकी प्रभारी समेत तीनों को निलंबित कर दिया गया।
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घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद पहले गाली-गलौज और मारपीट तक सीमित था। चौकी प्रभारी असनी अनीश शुक्ला को उनके मोबाइल पर सेल्समैन ने सूचना दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ देर बाद आरोपी पक्ष के घटनास्थल पर पहुंचने पर विवाद और बढ़ गया। असनी चौकी से करीब 500 मीटर दूर वारदात हो गई।
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हत्याकांड के करीब 20 मिनट पहले पुलिस को एक पक्ष ने सूचना दी थी। इसके बाद मनीष दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की आईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक जीपी राय से जांच कराई। जांच में दोषी पाए जाने पर चौकी प्रभारी समेत तीनों को निलंबित कर दिया गया।
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