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Fatehpur News: बाहर की दवाएं लिखने पर तीन डॉक्टर ओपीडी से हटाए

Sun, 18 Oct 2026 01:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:43 AM IST
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Three doctors removed from OPD duty for prescribing medicines available outside the hospital.
फतेहपुर। जिला अस्पताल में मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने की शिकायतों पर तीन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीएमएस ने संबंधित डॉक्टरों को ओपीडी से हटाकर इमरजेंसी में तैनात कर दिया। वहीं जिला महिला अस्पताल में भी बाहर की दवाएं लिखने की शिकायत सामने आई है।
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शासन के निर्देश हैं कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही लिखी जाएं, ताकि उन्हें अनावश्यक खर्च न उठाना पड़े। इसके बावजूद जिला अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखे जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
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सीएमएस डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर डॉ. लविश गुप्ता व डॉ. जागृति पाल को ओपीडी से हटाकर इमरजेंसी में तैनात किया गया है। कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम निधि गुप्ता वत्स और सीएमओ डॉ. यूबी सिंह को भेज दी गई है।
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वहीं जिला महिला अस्पताल में एक महिला मरीज के तीमारदार ने सीएमएस से शिकायत की कि डॉ. नरगिस बानो ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय बाहर की दवाएं लिखीं। शिकायत में प्रकरण सही मिला। इस पर डॉ. नरगिस बानो को भी इमरजेंसी में तैनात किया गया है।
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