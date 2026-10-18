Fatehpur News: बाहर की दवाएं लिखने पर तीन डॉक्टर ओपीडी से हटाए

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शासन के निर्देश हैं कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही लिखी जाएं, ताकि उन्हें अनावश्यक खर्च न उठाना पड़े। इसके बावजूद जिला अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखे जाने की शिकायतें मिल रही थीं।सीएमएस डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर डॉ. लविश गुप्ता व डॉ. जागृति पाल को ओपीडी से हटाकर इमरजेंसी में तैनात किया गया है। कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम निधि गुप्ता वत्स और सीएमओ डॉ. यूबी सिंह को भेज दी गई है।वहीं जिला महिला अस्पताल में एक महिला मरीज के तीमारदार ने सीएमएस से शिकायत की कि डॉ. नरगिस बानो ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय बाहर की दवाएं लिखीं। शिकायत में प्रकरण सही मिला। इस पर डॉ. नरगिस बानो को भी इमरजेंसी में तैनात किया गया है।