Fatehpur News: टोल कर्मी के घर से नकदी-जेवर चोरी, पुलिस ने जताया संदेह

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रेलवे अंडरपास के पास रहने वाले संदीप सिंह टोल कर्मी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार को वह पत्नी के साथ काम से जयरामनगर मोहल्ले गए थे। घर के गेट पर ताला लगाकर चाबी पड़ोसी को दे गए थे। घर के अंदर आहट होने पर पड़ोसी ने उन्हें सूचना दी। लौटने पर अलमारी से 10 हजार रुपये, मंगलसूत्र और अंगूठी गायब मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।संदीप के मुताबिक, घर के पीछे लगे पेड़ के सहारे चोर छत पर पहुंचा और वहां से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अलमारी की चाबी रखी थी, जिसका फायदा उठाकर चोरी की गई।प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की थी। घर के पीछे लगा पेड़ कटवा दिया गया है। कमरे में अलमारी की चाबी रखी होने और अलमारी बंद होने की स्थिति को देखते हुए घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है।